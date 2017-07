Julie Payette sera la nouvelle gouverneure générale du Canada

Née à Montréal, l'ingénieure en électrique et en informatique a été la deuxième Canadienne à voyager dans l'espace et la première à visiter la Station spatiale internationale et à y travailler. Son premier vol remonte à 1999, quand elle a pris part à la mission STS-96 à bord de la navette spatiale Discovery.



Dix ans plus tard, en 2009, elle agissait en tant qu'ingénieure de vol au sein de l'équipage de la mission STS-127, dans la navette Endeavour. Astronaute en chef de l'Agence spatiale canadienne de 2000 à 2007, elle a pris sa retraite de l'organisation en 2013 pour devenir directrice du Centre des sciences de Montréal, jusqu'en 2016.



Julie Payette en bref



— Titulaire d'un baccalauréat international du United World College of the Atlantic, au pays de Galles, au Royaume-Uni, d'un baccalauréat en génie électrique de l'Université McGill et d'une maîtrise en sciences appliquées (génie informatique) de l'Université de Toronto;



— Détentrice d'une licence de pilote professionnel avec qualification sur hydravion;



— Parle couramment le français et l'anglais et peut converser en espagnol, en italien, en russe et en allemand;



— Pianiste, elle s'est notamment produite avec l'Orchestre symphonique de Montréal, le Piacere Vocale de Bâle, en Suisse, et avec le Tafelmusik Baroque Orchestra Choir à Toronto.



(Sources: La Presse canadienne et Agence spatiale canadienne)