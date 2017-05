Inondations : le gouvernement fédéral doit vite s'adapter aux catastrophes naturelles

(Cogeco Nouvelles) - Le nombre croissant de désastres naturels au Canada a fait grimper la facture pour le gouvernement fédéral à environ 360 millions de dollars par année depuis 2011.

C'est trois fois les coûts annuels de la décennie précédente, ce qui suggère une hausse importante dans la fréquence et la sévérité de ces désastres.



Le premier ministre Justin Trudeau y a fait allusion jeudi après avoir survolé des secteurs touchés par les inondations au Québec.



Selon lui, les tempêtes qui ne survenaient qu'une fois en cent ans sont plus susceptibles de se produire beaucoup plus souvent en raison des changements climatiques.

Dans un article de Fannie Olivier, publié sur le site internent de Radio-Canada, on peut lire qu’une analyse démontre que le gouvernement fédéral a pris beaucoup de retard en la matière.

«Il y a tout juste un an, la commissaire à l’environnement et au développement durable Julie Gelfand présentait un rapport sans équivoque : Ottawa traîne de la patte pour s’adapter aux catastrophes naturelles, comme les inondations qui ont fait des milliers de sinistrés au pays ces derniers jours.»