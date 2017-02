Infraction sexuelle contre un mineur: un proche de Lise Thériault arrêté

(98,5 FM) - Un ancien proche collaborateur de la vice-première ministre du Québec, Lise Thériault, a été arrêté la nuit dernière à Montréal en lien avec des allégations de nature sexuelle sur une personne mineure.

Martin Lapointe doit être comparaître jeudi après-midi au palais de justice de Montréal et il subit présentement son interrogatoire avec les enquêteurs.





Exclusif |un ex conseiller spécial de Lise Thériault arrêté cette nuit pour infraction de nature sexuelle sur mineur.Comparution prévue cePM — Monic Néron (@monicneron) February 23, 2017

Selon les premiers détails disponibles, une plainte aurait été déposée en janvier à propos de faits qui remonteraient à plusieurs années.



On ignore, pour le moment, s'il y a plus d'une victime.



Martin Lapointe a oeuvré en politique de 2008 à octobre dernier. Il a travaillé auprès de Lise Thériault et de David Heurtel.

Il oeuvre depuis dans une entreprise de communication.

Par ailleurs, au cabinet de la vice-première ministre Lise Thériault, on s'est dit estomaqué par cette nouvelle. L'attaché de presse Karl Sasseville a indiqué que le cabinet n'avait eu aucune information préalable à ce sujet et a refusé de faire tout commentaire, puisque l'affaire est maintenant judiciarisée.