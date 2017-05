France: débat choc entre Le Pen et Macron

Un échange entre les deux candidats

Chargement du lecteur ...

(98,5 FM) - Tel que prévu, le face-à-face télévisé entre les deux finalistes de la présidentielle française a été violent mercredi soir : la candidate de l'extrême-droite Marie Le Pen et le candidat centriste Emmanuel Macron ne se sont pas fait de cadeau.

« Candidat de la mondialisation sauvage», «prêtresse de la peur», «mensonges», «haine» ne sont que quelques-uns des mots lancés lors des échanges musclés entre la candidate du Front national et celui du mouvement En marche!

Terrorisme, sécurité nationale, identité, économie, tout y a passé au cours de ce débat de plus de deux heures qui s’est déroulé à un rythme d’enfer.

« M. Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarisation, du communautarisme, de la guerre de tous contre tous », a lancé en début de débat Marine Le Pen.

« Vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse ni de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert », a répliqué Emmanuel Macron.

Le candidat centriste a dit à sa rivale qu'elle ne connaissait pas ses dossiers quand elle regardait les fiches devant elle. Cette derniere l'a accusé d'être « l'enfant chéri du système et des élites ».

Marine Le Pen a dépeint Emmanuel Macron, 39 ans, comme un « Hollande junior », faisant référence à son passage à titre de ministre de l'Économie au sein du gourvernement sortant, le plus impopulaire de l'histoire de la France.

En revanche, le candidat a noté que Marine Le Pen, 48 ans, salissait « les uns et les autres, notre pays n'a pas besoin de ça! Le pays vous importe peu, vous n'avez pas de projet ».

Le niveau d'échanges virulents a semblé culminer lors d'un segment sur la lutte contre le terrorisme, entre autres. Le candidat centriste a dit que « le plus grand souhait des djihadistes c'est que Marine Le Pen arrive au pouvoir en Franc e», l'accusant de proposer « de la poudre de perlimpinpin » aux Français.

Cacophonie verbale



Interrogés par les journalistes Christophe Jakubyszyn, de TF1, et Nathalie Saint-Cricq, de France 2, sur plus d'une dizaine de sujets touchant à l'Europe, au chômage et aux impôts, notamment, les candidats se sont rapidement engagés dans la tangente d'un « dialogue de sourds », a relèvé Le Figaro. Il était parfois même difficile d'entendre les attaques verbales lancées simultanément d'un côté comme de l'autre.



L'enjeu de sécurité est un de ceux qui a créé de l'animosité. Mme Le Pen a reproché à l'ancien ministre de l'Économie de ne rien prévoir « qui tienne la route » en matière de lutte contre le terrorisme dans le projet qu'il met de l'avant. Celui-ci s'est défendu en rétorquant que cet enjeu est une priorité qui ne se résout pas seulement par des contrôles frontaliers, mais aussi par une coopération entre États membres de l'Union européenne.



Les questions d'une possible sortie de l'euro et de l'attitude à avoir envers la Russie ont aussi dominé le débat, dénotent plusieurs médias français.



À maintes reprises, Emmanuel Macron a par ailleurs mis à l'épreuve l'exactitude de certaines affirmations lancées par Mme Le Pen, la sommant d'arrêter « de mentir ». Il a toutefois pu risquer de paraître arrogant, suggère « Libération ».



Dans le lot des attaques qu'il a adressées à sa rivale, il l'a notamment qualifiée de « véritable héritière de l'extrême droite française, un système qui prospère sur la haine ».



Selon un sondage Elabe mené pour BFMTV auprès de 1314 répondants, l'ancien membre du gouvernement de François Hollande a été le plus convaincant. Ainsi, 63 pour cent des téléspectateurs ont fait cette lecture du débat, rapporte-t-on, contre 34 pour cent ayant plutôt penché pour Mme Le Pen.

(Avec La Presse canadienne)