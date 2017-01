Corriveau devra verser plus de trois millions $

(Cogeco nouvelles) - L'ex-organisateur du Parti libéral du Canada, Jacques Corriveau, connaît maintenant le montant de ses amendes.

Corriveau devra vendre sa maison et son terrain évalués à 985 000$ et remettre plus de 850 000$ contenus dans l’un de ses comptes de banque. Il fera aussi face à une amende de 1,4 million de dollars lors du prononcé de la peine le 25 janvier.

Pour déterminer les montants, le juge a acquiescé à un plan avancé par la Couronne et les avocats de la défense sur le remboursement de montants considérés comme des produits de la criminalité.

L’homme, âgé de 83 ans, a été reconnu coupable de fraudes dans le scandale fédéral des commandites.

L'avocat de Jacques Corriveau a porté en appel la condamnation.