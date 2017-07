50 ans plus tard, pas de « Vive le Québec libre! » au balcon de l'hôtel de ville

Le maire Denis Coderre n'a pas voulu accéder à la demande de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB), qui voulait recréer la scène avec le comédien Denis Trudel. « Le refus, déplorable, du maire de Montréal de nous donner accès au fameux balcon le 24 juillet au soir ne nous empêchera pas de tenir quand même, devant l'hôtel de ville sur (la rue) Notre-Dame ce soir-là, une commémoration digne de ce nom », a affirmé le président de la SSJB, Maxime Laporte, en présentant la programmation des événements entourant ce 50e anniversaire, mercredi sur la Place Charles-de Gaulle au Parc Lafontaine à Montréal. Denis Trudel, qui incarnera le général, a été plus cinglant: « L'hôtel de ville n'appartient pas au maire Coderre. (...) Se rappeler notre histoire, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'important, mais pour le maire Coderre, il aime mieux probablement faire une exposition sur la baseball. » L'attachée de presse du maire Coderre, Noémie Brière-Marquez, a invoqué le caractère « neutre et apolitique » de l'hôtel de ville lorsque rejointe par La Presse canadienne et répété que « les citoyens de Montréal n'accepteraient pas que ces lieux soient instrumentalisés ». Il serait d'ailleurs faux de prétendre que l'administration Coderre tente de balayer l'histoire sous le tapis puisque le balcon sera ouvert et des visites guidées y seront possibles cette journée-là. De plus une exposition sur le passage du général sera présentée à l'hôtel de ville même du 21 au 28 juillet, exposition qui diffusera en continu le célèbre discours.

Onde de choc

Le « Vive le Québec libre! » prononcé par le président français avait provoqué une onde de choc qui avait rapidement fait le tour du monde.



Son discours avait déclenché la pire crise de l'histoire des relations franco-canadiennes et plusieurs historiens estiment qu'il a été une des influences derrière la montée du mouvement souverainiste.



L'ex-premier ministre Bernard Landry, qui assistait au dévoilement de la programmation commémorative de la SSJB, est de ceux-là, bien qu'il demeure très amer de la tournure ultime des événements.



« Le général a dit 'Vive le Québec libre!', mais les Québécois n'ont pas encore dit 'le Québec sera libre'; on a raté deux occasions, dont une épouvantable, dramatique, (lors du référendum sur la souveraineté) en 95 où on a raté notre destin national parce que ceux qui étaient contre nous ne respectaient pas les lois et les règles et la moralité », a-t-il dit.



Lui-même était sur place, dans le Vieux-Montréal, le 24 juillet 1967. Il s'est dit « désagréablement surpris » du refus de l'administration Coderre, rappelant que le discours du général était un « événement important » dans l'histoire de la métropole elle-même.



« Il y en a qui ont entendu le mot Québec pour la première fois de leur vie; ils ont entendu le nom de Montréal pour la première fois de leur vie », a dit M. Landry.



Outre l'événement du 24 juillet, la SSJB tient une exposition dans ses locaux de la rue Sherbrooke ainsi que des conférences et colloques.



D'autres commémorations, organisées celles-là par le Mouvement national des Québécois, se tiendront dans les différentes municipalités en région où s'était arrêté le général de Gaulle lors de son trajet le long du Chemin du Roy (la route 138 entre Montréal et Québec) les 23 et 24 juillet 1967.