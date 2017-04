Comment conclure avec succès une transaction immobilière

Enfin, l'offre d'achat que vous avez déposée a été acceptée. Une fois la paperasse signée chez le notaire, la vente de la propriété sera confirmée et vous serez officiellement propriétaire. Soulagé, vous pensez alors être à l'abri de tous les soucis...

Mais qu’arrivera-t-il si la résidence subit des dommages avant que le tout soit conclu ? Quelles seront les conséquences si l’une des parties se désiste ? Voici comment le programme Tranquilli-T, offert gratuitement par les courtiers RE/MAX participants, vous protégera.

Quand l’imprévu frappe à notre porte…

C’est le décès d’un acheteur qui a donné à un groupe de franchisés RE/MAX l’idée de créer un programme d’assurances en 2006. Leur objectif : protéger leurs clients contre les imprévus qui peuvent survenir au cours de ces transactions majeures que sont l’achat et la vente d’une maison.

Pendant un an et demi, le comité de franchisés a travaillé à la mise au point du programme Tranquilli-T. « C’était novateur. À l’époque, il n’existait rien du genre », rappelle Marc Cousineau, vice-président marketing chez RE/MAX Québec.

Lancé en 2008 et mis à jour en mai 2016, ce programme d’assurances est offert gratuitement par plus de 2 000 courtiers RE/MAX participants.

La solution en trois temps

Ce programme d’assurances se décline en trois volets : « Décès », « Délais et désistements » et « Assistance juridique ». Les deux premiers volets couvrent les frais supplémentaires occasionnés par un événement imprévu qui retarde la signature de l’acte de vente – un incendie dans la maison que vous vous apprêtiez à acheter, par exemple.

Le troisième volet de Tranquilli-T donne accès aux services d’une équipe d’avocats qui répond aux questions d’ordre juridique des clients et qui les accompagne dans leurs démarches juridiques devant la Cour des petites créances, et ce, par l’intermédiaire d’une ligne d’aide téléphonique. Les conseillers répondent aux questions jusqu’à douze mois après la signature de l’acte de vente.

Ce que vous devez savoir

Toutes les transactions effectuées avec l’aide d’un courtier RE/MAX participant au programme Tranquilli-T sont couvertes par le programme, et ce, gratuitement. « Le courtier est celui qui paie la prime d’assurance. Le programme est un cadeau qu’il offre à ses clients », précise Angela Howarth, directrice adjointe, plans et programmes consommateurs chez GPL assurance, le courtier qui offre le programme Tranquilli-T en partenariat avec RE/MAX Québec.

La protection entre en vigueur automatiquement lorsque toutes les conditions prévues à la promesse d’achat sont remplies. Elle couvre les vendeurs comme les acheteurs, pourvu qu’il s’agisse de personnes physiques qui sont aussi les propriétaires occupants de la résidence faisant l’objet de la transaction.

Les résidences secondaires sont aussi admissibles au programme, à condition de ne pas être mises en location. Les immeubles de cinq logements et moins le sont également, à condition que le propriétaire habite l’un des logements. Valeur maximale des résidences couvertes : trois millions de dollars.

Un concept testé… et approuvé !

« Depuis 2008, le programme Tranquilli-T a protégé plus de 200 000 transactions immobilières », indique Marc Cousineau. Du lot, plus de 1 600 ont fait l’objet d’une réclamation dans le cadre du volet « Délais et désistements » du programme et 24 autres clients ont reçu le soutien financier et logistique du programme en raison du décès de l’acheteur.

Le volet juridique est cependant celui qui est le plus sollicité et de loin : « Environ un client sur trois utilise l’assistance juridique de Tranquilli-T. En tout, le service d’aide téléphonique a répondu à plus de 100 000 appels depuis 2008 », indique Angela Howarth.

Les courtiers participants RE/MAX sont fiers d’offrir à leurs clients le programme de protection Tranquilli-T, qui les rassure et les soutient au moment d’acheter ou de vendre leur propriété.

Pour en savoir plus sur le programme de protection Tranquilli-T de RE/MAX