Acheter sa première maison, c'est facile avec le bon courtier!

On le dit et on le répète : l'achat d'une maison représente le plus gros investissement que vous ferez dans votre vie. Il est donc extrêmement important de réfléchir à long terme, d'avoir un objectif précis en tête et de miser sur les bonnes ressources. C'est encore plus vrai pour une personne, un couple ou une jeune famille qui compte devenir propriétaire pour la première fois.

Trouver l’allié parfait

Votre première démarche en tant qu’acheteur novice devrait être de rencontrer plusieurs courtiers immobiliers afin de trouver le meilleur guide pour vous accompagner dans la réalisation du projet d’acquisition d’une propriété, puis de bien définir vos besoins spécifiques (emplacement, prix, genre de propriété, nombre de pièces, environnement, services, etc.). Il vous faut une personne d’expérience et de confiance qui saura comprendre votre réalité, par exemple qui a déjà habité dans le même secteur ou qui a des enfants comme vous.

Sachez que faire affaire avec un courtier ne coûte rien – à moins de signer un contrat de courtage au préalable, bien entendu. C’est généralement le vendeur qui paiera la rétribution, partagée avec l'agent inscripteur. De plus, vous serez protégé par la Loi sur le courtage immobilier.

Obtenir le feu vert

La deuxième étape consiste à obtenir une préautorisation d’une institution financière afin de déterminer le prêt maximal qui sera alloué pour l'achat de la propriété. Évidemment, votre courtier pourra revoir avec vous le budget réel que vous désirez et pouvez investir en tenant compte non seulement de votre situation financière globale et du rythme de vie que vous souhaitez maintenir, mais aussi du montant que représentent la mise de fond, les frais de démarrage, l’assurance-prêt hypothécaire, etc.

Véritable personne-ressource, il possède habituellement de bons contacts dans le milieu financier et des conseils sur le Régime d’accès à la propriété (RAP), qui permet à chaque conjoint de retirer de son REER jusqu’à 25 000 $ pour un premier achat.

Magasiner avec la bonne loupe

Ayant déterminé les critères prioritaires et secondaires de votre maison de rêve avec un courtier immobilier, vous pouvez faire plusieurs visites avec lui avant d’en arriver à un choix final. Il connaît bien les quartiers ainsi que les forces et les faiblesses de chaque propriété à vendre.

Dénicher la perle rare qui comblera toutes vos attentes est certes possible, mais il faut souvent être prêt à faire des concessions à l’égard de la propriété, de son emplacement ou, tel que mentionné dans les paragraphes qui suivent, du prix. Un courtier est un peu la voix de la raison qui contrebalance les émotions des premiers acheteurs.

Faire une offre imbattable

Aidé de votre courtier, qui connaît très bien la valeur marchande réelle des propriétés du même type que celle que vous désirez et dans le même secteur, vous êtes fin prêt à déposer une offre d’achat qui saura intéresser le vendeur tout en respectant votre budget. Cette offre ou « promesse » d’achat inclut le prix proposé au vendeur, l’échéance pour une inspection de la propriété avant l’achat, le délai accordé au vendeur pour qu’il accepte ou refuse votre offre ainsi que les inclusions et les exclusions (électroménagers, luminaires, meubles de jardin, etc.).

Si l’offre est refusée, il vous reste la négociation et la contre-offre. Une fois le tout accepté par le vendeur, les deux parties sont unies par un contrat formel et légalement tenues de respecter leurs engagements.

Et après?

Viennent ensuite l’inspection de la propriété par un professionnel ou un inspecteur en bâtiment (qui peut vous être référé par votre courtier immobilier), l’examen des titres par un notaire (droits de servitude, certificat de localisation, etc.), puis la signature de l’acte de vente qui sert à officialiser la transaction de la propriété, encore là en présence du notaire.

Bref, il est important de miser sur un courtier avec qui vous avez établi une relation de confiance, car celui-ci deviendra votre partenaire tout au long du processus d’acquisition, de la recherche jusqu’à la signature finale.