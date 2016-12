Le PIB du Canada serait éclipsé des dix meilleurs d'ici 2020

TORONTO ? Un groupe d'études et de réflexion établi au Royaume-Uni affirme que le Canada constituera la dixième économie en importance au monde en 2017, mais sera devancé d'ici quelques années par la Corée du Sud.

L'analyse du Centre for Economics and Business Research, publiée en coopération avec Global Construction Perspectives, anticipe un produit intérieur brut pour le Canada équivalent à 1635 milliards $ US en 2017.



Le Canada se retrouverait ainsi à devancer la Corée du Sud au 10e rang.



Mais selon le groupe d'études, à la fin 2019, le Canada serait rapatrié au 11e rang par la Corée du Sud — pour le produit intérieur brut en dollars courants américains.



Le groupe prévoit aussi que le Canada glissera au 12e rang d'ici 2030 — au même moment où les États-Unis devraient perdre leur premier rang aux mains de la Chine.