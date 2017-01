Le Canada «bien positionné» pour rouvrir l'ALÉNA, selon un conseiller de Trump

CALGARY ? Un proche conseiller du nouveau président des États-Unis soutient que le Canada serait en excellente posture s'il devait rouvrir l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), compte tenu des liens étroits et historiques qui unissent déjà les deux pays.

Stephen Schwarzman, qui préside un ?comité stratégique? de 16 grands patrons américains nommés par Donald Trump pour le conseiller, avait fait le déplacement à Calgary, lundi, pour rencontrer le cabinet du premier ministre Justin Trudeau, réuni en ?retraite? de deux jours.



M. Schwarzman, patron du fonds d'investissement Blackstone, a indiqué qu'il avait eu des entretiens privés avec le premier ministre Trudeau et avec des ministres. Il a indiqué que les Américains tiennent en haute estime le Canada, et que les deux pays sont de très bons partenaires depuis des temps immémoriaux.



Donald Trump a promis de revoir la position de Washington en matière de commerce international, qui mettra avant tout l'accent sur les intérêts des Américains d'abord. Il a d'ailleurs signé lundi un document qui sonne le retrait américain du Partenariat transpacifique, et devait signer un décret indiquant officiellement que les États-Unis souhaitent renégocier l'ALÉNA.



L'ambassadeur du Canada aux États-Unis ne croit pas que le Canada soit directement visé par ce changement de ton à Washington. ?Ils se concentrent principalement sur les pays présentant d'importants déficits commerciaux avec eux?, a indiqué David MacNaughton. Or, le commerce canado-américain est plutôt équilibré, a-t-il dit.



L'ambassadeur, qui était aussi à Calgary lundi, suggère que l'administration Trump pourrait vouloir négocier avec le Canada des accords bilatéraux à l'extérieur du cadre de l'ALÉNA. Ottawa a déjà amorcé des discussions préliminaires avec des membres de l'équipe de transition de Donald Trump, et d'autres sont à venir, a précisé M. MacNaughton. Bien que certains enjeux puissent être réglés dans le cadre de l'accord commercial liant le Canada, les États-Unis et le Mexique, d'autres pourraient être mieux traités à l'extérieur de l'ALÉNA, soutient-il.



Quant à savoir si cela se fera ou non dans le cadre de l'ALÉNA, il faudra attendre la réaction du Mexique à ce qui sera proposé, a-t-il ajouté. L'important, c'est d'entretenir une bonne relation économique avec les États-Unis, note M. MacNaughton, qui rappelle que le Canada est le plus important partenaire commercial de 35 États américains. ?Je crois que nous avons beaucoup d'influence?, a-t-il estimé.



Le danger est que le Canada subisse des ?dommages collatéraux? lorsque Washington ciblera ce qu'il perçoit comme des partenaires commerciaux prédateurs, a-t-il tout de même prévenu.