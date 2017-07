Donald Trump dépose au Congrès un budget de plus de 4000 milliards $ US

WASHINGTON ? Le président américain Donald Trump a envoyé mardi au Congrès un budget de 4100 milliards $ US axé sur une croissance économique accélérée et d'importantes coupes dans les programmes destinés aux plus démunis afin d'équilibrer les finances gouvernementales au cours de la prochaine décennie.

Le budget proposé pour 2018 a aussitôt été critiqué par les démocrates, et certains élus républicains ont même affirmé que ce projet serait tué dans l'oeuf.



On retrouve, parmi les mesures proposées, des compressions à une panoplie d'agences locales, aux bons alimentaires, au financement des autoroutes ainsi que dans la recherche médicale.



Selon le document, le déficit devrait atteindre 603 milliards $ US cette année, comparativement à 585 milliards $ US l'an dernier.



Il avance que si les initiatives proposées par l'administration Trump sont mises de l'avant, la taille du déficit commencera à décliner pour afficher un léger surplus de 16 milliards $ US en 2027.



Cet objectif dépend toutefois des prévisions de croissance que les économistes jugent trop optimistes et d'autres cibles, comme une économie de 600 milliards $ US découlant d'une diminution de la présence militaire américaine à l'étranger.



Le gouvernement américain n'a pas affiché un surplus depuis 2001 et les déficits ont bondi au cours du premier mandat du président Barack Obama à la suite de la dernière récession mondiale.



Le budget de M. Trump anticipe une croissance économique de plus de trois pour cent, ce qui est plus élevé que les prévisions des économistes du secteur privé.



D'après les données fournies par l'administration américaine, le plan du président prévoit des compressions de 3600 milliards $ US dans une série de programmes, d'agences locales et dans les dépenses militaires — environ huit pour cent — au cours de la prochaine décennie.



Le président républicain souhaite également remplacer l'Obamacare, diminuer la portée du programme Medicaid, éliminer les subventions de prêts pour les étudiants et effectuer des compressions significatives dans le programme de bons alimentaires, en plus de réduire de 95 milliards $ US la formule de financement des autoroutes pour les États.