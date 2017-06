Une école primaire «universitaire» verra le jour à Terrebonne

(98,5 FM) - Une nouvelle école primaire verra le jour à Terrebonne dès septembre. Comme le modèle des hôpitaux universitaires, cette école sera sous la supervision de chercheurs universitaires.

Dans cette école primaire qui sera sous le giron de la Commission scolaire des Affluents et de l'université du Québec à Trois-Rivières, on retrouvera à la fois des élèves en apprentissage, des enseignants et des chercheurs en pédagogie.

Toutefois, cette nouvelle façon de faire ne plaît pas à tous les parents de ces élèves, car ils sont inquiets que leur enfants deviennent plutôt des cobayes académiques.

«Ce n'est pas ce qu'on veut, d'expliquer France-Lyne Masse, directrice des ressources éducatives à la Commission scolaire des Affluents. On a des salles d'observation où des étudiants peuvent venir voir des pratiques pédagogiques sans déranger la classe. Il va y avoir aussi des endroits où on peut faire de la captation vidéo.»