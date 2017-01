Un pharmacien gatinois perd sa bataille co...

Un pharmacien gatinois perd sa bataille contre Jean-Coutu

Le pharmacien-propriétaire gatinois Michel Quesnel vient de perdre une longue bataille juridique contre le groupe Jean-Coutu au sujet des contrats entre l'entreptrise et ses franchisés. La Cour supérieure a en effet déclaré en date du 29 décembre que la clause de la compagnie qui a trait au partage des redevances sur la vente de médicaments est légale et respecte le Code de déontologie des pharmaciens.



Monsieur Quesnel tentait de faire invalider cette clause et obtenir le remboursement des redevances qu'il jugeait illégalement versées.