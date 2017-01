Témoignage à glacer le sang de la fille du « père/grand-père » Journal des Femmes

L'une des filles du père/grand-père de Val-des-Monts a livré un témoignage à glacer le sang mardi au palais de justice de Gatineau. La femme de 53 ans, qui a donné naissance à trois enfants au terme des abus sexuels perpétrés par son propre père, a raconté avec beaucoup d'émotions le premier inceste qu'elle a subi alors qu'elle n'était âgée qu'entre 7 et 8 ans.



Elle a expliqué qu'elle avait accompagné son père à Montréal pour aller louer un costume de Père Noël. Or, le séjour s'est plutôt terminé dans un motel dans lequel son présumé agresseur serait passé à l'acte.



Depuis ce temps, les agressions sexuelles se seraient multipliées pratiquement à chaque jour, et ce, pendant plus de 30 ans.



Parfois, son père allait la chercher à l'école pour la mener dans les bois, ou encore dans un dépotoir public du secteur Aylmer où il l'aurait notamment agressée sur le capot d'une voiture.



C'est à l'âge de 14 ans qu'elle a mis au monde son premier enfant. La présumée victime n'aurait eu aucun répit durant sa grossesse, ni même à son retour à la maison quelques heures seulement après l'accouchement.



Elle soutient également que son père l'aurait violé devant ses deux petites sœurs, qui dormaient paisiblement dans leur chambre.



D'ailleurs, ces dernières auraient subi le même sort entre les années 1970 et 2000 jusqu'à ce qu'elles brisent le silence il y a près de trois ans.



L'accusé, qu'on ne peut nommer pour l'instant pour protéger l'identité des présumées victimes, demeure détenu depuis son arrestation en 2014.



Toutes ses filles devraient être appelées à la barre des témoins dans le cadre du procès devant jury, qui s'étalera sur une période de 2 à 3 semaines.