Pannes : un peu plus de 2 300 abonnés privés de courant en Outaouais

Jean Boileau

Un peu plus de 2 300 clients d'Hydro-Québec sont toujours privés de courant en Outaouais, principalement à La Pêche, Bristol et Thorne.

À l'échelle du Québec, on parle toujours de plus de 38 500 foyers sans électricité, la région des Laurentides étant toujours la plus touchée par les pannes causées par le verglas.

Par ailleurs, les équipes de déneigement de la Ville de Gatineau n'ont pas vraiment de répit depuis le 26 décembre alors que neige et pluie s'abattent tour à tour sur la région.

Le directeur des communications de la Ville, Jean Boileau, fait le point sur la situation actuelle dans l’audio ci-joint.

La Ville de Gatineau demande l'aide des citoyens à l'effet de ne pas laisser traîner les poubelles et bacs de recyclage et de compostage dans les rues pour ne pas nuire au travail des déneigeurs.