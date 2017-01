Ottawa veut attirer les Jeux du Canada

La Ville d'Ottawa tentera d'obtenir l'organisation des Jeux d'été du Canada en 2021. La Capitale nationale fera face à ce chapitre au Grand Sudbury, à la Région de Niagara et à un partenariat entre les villes de Kitchener, Waterloo et Cambridge.



Outre les 4 600 athlètes qui participeraient aux Jeux, l’événement attirerait 20 000 visiteurs selon les estimations, générant plus de 150 millions de dollars dans l’économie locale.



La ville retenue pour accueillir les Jeux devrait être annoncée à la fin du mois de mars.