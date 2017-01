Le syndicat de la STO se retire des négos STO

Le syndicat des chauffeurs de la Société des transports de l'Outaouais (STO) se retire de la table de négociation en vue du renouvellement de sa convention collective. Le syndicat et la STO devront d'ailleurs livrer leurs plaidoiries finales lundi devant le Conseil canadien des relations industrielles à savoir si des services doivent être maintenus ou non en cas de de grève.



Des membres de l'exécutif syndical, dont le président Félix Gendron, se sont récemment vus imposer des mesures disciplinaires par leur employeur. Le syndicat accuse la STO d'être de mauvaise foi dans ce dossier et de consacrer ses énergies aux mauvais endroits.