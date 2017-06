Ivre et pressé!

Un Ontarien 30 ans est dans l'eau chaude après avoir été arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi sur le boulevard Lucerne dans le secteur Aylmer pour grand excès de vitesse.

Lors de l'interception, les policiers de la Ville de Gatineau ont remarqué que l'individu conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il avait en fait un taux d’alcoolémie plus de trois fois la limite légale.



L'attention des agents avait d'abord été attirée par le son du moteur d'un véhicule qui tournait à haute révolution. Les policiers ont ainsi capté une voiture de marque BMW qui circulait à 156 km/h dans une zone de 70 km/h.



Comme si ce n'était pas assez, le permis de l'homme était suspendu en Ontario et il lui était interdit de conduire au Québec.



L'homme devait comparaître en cour vendredi. Il avait toutefois déjà reçu cinq constats d’infraction pour des amendes totales de plus de 3 000$ et 20 points d'inaptitude ont été enlevés à son dossier.