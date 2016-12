Agression sur une mineure: l'ex-maire DeGuire reconnaît avoir dérapé

Un reportage de Julie-Christine Gagnon.

(Cogeco nouvelles) - Accusé d'agression sexuelle et d'attouchements sur une mineure, l'ex-maire de Montréal-Nord, Gilles DeGuire, reconnaît avoir dérapé.

Selon son avocat, Me Frank Pappas, Gilles DeGuire, s'est confié à ses proches et leur a tout avoué. Il éprouverait de profonds remords et il se serait excusé à sa présumée victime.

Ses gestes seraient survenus entre décembre 2013 et octobre 2015. il est passible d'un minimum d'un an d'emprisonnement.

Les procureurs des deux parties seraient sur le point d'en venir à une proposition commune.

L'homme, âgé de 67 ans, reviendra en cour le 1er décembre.