Villeneuve espère gagner un Oscar... demain ou plus tard

MONTRÉAL - Au terme d'un «marathon» de festivals et de galas, le cinéaste québécois Denis Villeneuve se croise les doigts pour que son film «Arrival» remporte quelques prix à la cérémonie des Oscars, dimanche, mais il ne s'en ferait pas trop de repartir bredouille, puisqu'il a l'ambition de recevoir cette distinction un jour ou l'autre.

En entrevue téléphonique depuis Los Angeles, samedi après-midi, Denis Villeneuve a avoué qu'il ne ressentait aucune pression de remporter une ou plusieurs statuettes parmi les huit catégories dans lesquelles figurent Arrival (L'Arrivée), dont une où il est en lice en tant que réalisateur.



Le cinéaste a souligné que les artisans du film étaient déjà gagnants puisqu'ils ne se seraient jamais attendus à se rendre aussi loin avec un projet «casse-gueule» de la sorte.



Denis Villeneuve rappelle qu'il ne fait pas du cinéma pour gagner des prix, mais il s'est dit certain de pouvoir gagner un Oscar un jour. Et si ce n'est pas ce dimanche, ce sera une prochaine fois, une idée qui ne le rend pas malheureux, loin de là.



Le cinéaste dit apprécier la position «d'underdog» - le fait de ne pas être le favori d'une course - puisqu'il a «de l'espace pour grandir dans le futur».



Denis Villeneuve affirme donc qu'il sera «de bonne humeur», «soulagé» et «relaxe» à la grande soirée du cinéma, qui mettra un terme à l'intense saison des festivals.



«Je ne me lamente pas, mais parce que je travaillais sur un film en même temps (la suite de Blade Runner), ça a été difficile et très accaparant. Cela a été une très belle expérience, mais je suis content que ça arrive à sa fin», a-t-il expliqué.



«Je vais là avec un sourire. Qu'il arrive n'importe quoi demain, quelle que soit l'issue, je considère qu'on a déjà gagné», a-t-il ajouté.