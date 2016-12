Une publicité McLeod-Tessier qui ne passe pas

(98,5 FM) - Une publicité douteuse impliquant deux humoristes québécois a atterri sur YouTube en fin de semaine. Ce coup publicitaire qui visait à promopuvoir les spectacles respectifs de Peter McLeod et Mario Tessier était tellement mauvais qu'il ne sera resté que quelques minutes avant d'être retiré.

En gros, les deux comiques se moquaient des différentes fondations qui aident les démunis à Noël en donnant leur appui personnel à la la «cause des dépendants au poteau», essentiellement les danseuses nues.

Voici la réponse qui a été relayée de la part des deux humoristes à la chroniqueuse Catherine Brisson qui avait sollicité une entrevue pour expliquer «leur concept».

- «Pour nos publicités de Noël cette année, nous avons décidé d’y aller ensemble et de faire un clin d’œil humoristique à tous les artistes et humoristes qui s’associent à des causes ou des fondations spécifiquement dans le temps des fêtes. Notre souhait était de rire amicalement de cette situation, tout en faisant une blague en imaginant une fondation loufoque qui ne pourrait exister dans la vie. Nous sommes deux artistes impliqués tout au long de l’année auprès de différentes causes et nous ne voulions pas minimiser l’implication, mais plutôt s’amuser de la motivation que certains peuvent avoir, à l’occasion, en s’associant à une fondation. Nous avons reçu sur les réseaux sociaux dans les dernières heures plusieurs messages positifs sur la publicité, de gens qui la trouvaient très drôle, mais aussi quelques messages de gens qui se disaient blessés par cette vidéo. C’est pourquoi nous avons décidé de la retirer. Notre but avec cette publicité commune pour nos spectacles respectifs était uniquement de faire rire les gens, en aucun cas nous n’avons souhaité blesser quiconque. Nous sommes désolés si cette vidéo a offensé des gens, ce n’était aucunement notre intention. Nous ne souhaitons pas commenter davantage la situation.»

La publicité en question: