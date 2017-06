Roger Moore, ancien interprète de James Bond, est mort

LONDRES - L'acteur Roger Moore, interprète de James Bond dans de nombreux films mettant en vedette l'agent 007, est mort mardi, en Suisse, après une brève lutte contre le cancer. Il avait 89 ans.

La famille de l'acteur a partagé la nouvelle sur son compte Twitter officiel.



«Nous savons que notre propre amour et notre admiration ont été magnifiés plusieurs fois, à travers le monde, par des gens qui l'ont connu par ses films, ses émissions de télévision et son travail passionné pour l'UNICEF, qu'il a considéré comme sa plus grande réussite», indique la déclaration.



Bien qu'il n'ait jamais éclipsé Sean Connery pour le titre du plus grand James Bond dans le coeur du public, Roger Moore a tenu le rôle de l'agent 007 dans autant de films que lui, et il a réussi à le faire «en trouvant une blague dans chaque situation», selon le critique de cinéma Rex Reed.



L'acteur, qui a pris le rôle en 1973 lorsque Sean Connery s'en est lassé, connaissait déjà une longue carrière au cinéma et à la télévision, mais son succès demeurait mitigé.



Il était particulièrement apprécié des fans de la populaire série américaine des années 1950 et 1960 «Maverick», dans laquelle il a tenu le rôle de Beauregarde Maverick, le cousin britannique des frères Maverick, Bret et Bart. Il a aussi tenu la vedette dans la série américaine «The Alaskans», en 1959.



En Angleterre, il a connu du succès au petit écran avec «The Saint». Au moment où la série a pris fin, en 1969, son partenariat avec ses producteurs avait fait de lui un homme riche.



L'acteur n'a cependant pas connu que le succès. Une critique de l'un de ses premiers films, «Diane» (1956), publiée dans le magazine Time, écrit que sa performance a ressemblé à celle qu'aurait donnée «un morceau de rôti de boeuf anglais».



Né à Londres, fils unique d'un policier, Roger Moore a étudié la peinture avant de s'enrôler dans l'Académie royale des arts dramatiques. Il a tenu quelques petits rôles au théâtre et au cinéma avant d'effectuer son service militaire obligatoire, puis il s'est installé à Hollywood dans les années 1950. Il a joué aux côtés d'Elizabeth Taylor dans «The Last Time I Saw Paris», en 1954, puis avec Eleanor Parker dans «Interrupted Melody», l'année suivante.



Son premier film de James Bond fut «Live and Let Die» («Vivre et laisser mourir»), en 1973. Il en tournera six autres au cours des 12 années suivantes: «The Man With the Golden Gun» («L'homme au pistolet d'or»), «The Spy Who Loved Me» («L'espion qui m'aimait»), «Octopussy», «Moonraker», «For Your Eyes Only» («Rien que pour vos yeux») et «A View to a Kill» («Dangereusement vôtre»).



Après avoir passé le flambeau à Timothy Dalton, il a poursuivi sa carrière au cinéma, sans jamais, toutefois, retrouver le même succès. On l'a notamment vu dans «The Quest» («La conquête du dragon d'or») avec Jean-Claude Van Damme et «Spice World», avec les Spice Girls.



En 1991, il est devenu ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF, à l'appel de la regrettée actrice Audrey Hepburn. Comme l'avait fait cette dernière, Roger Moore a mis beaucoup d'énergie dans ses fonctions.



«Je me suis senti petit, insignifiant, et plutôt honteux d'avoir tant voyagé pour tourner des films tout en ignorant ce qui se passait autour de moi», a-t-il déjà déclaré, décrivant comment son travail d'ambassadeur l'a touché.



En 1996, lorsque son travail pour l'UNICEF l'a mené au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, il a confié qu'il avait lui aussi été une victime.



«J'ai été agressé quand j'étais enfant - pas sérieusement -, mais je ne l'ai pas dit à ma mère avant d'avoir 16 ans, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose dont je devais avoir honte», a-t-il raconté à l'Associated Press.



Il n'a pas donné davantage de détails, mais a dit qu'il était important d'encourager les jeunes victimes à ne pas se sentir coupables.



Roger Moore a été divorcé trois fois, de la patineuse Doorn Van Steyn en 1953, de la chanteuse britannique Dorothy Squires en 1969 et de l'actrice italienne Luisa Mattioli, mère de ses enfants Deborah, Geoffrey et Christian, en 2000.



Il s'est marié une quatrième fois, en 2002, à la Suédoise Kristina Tholstrup.