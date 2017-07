Les zombies ont perdu leur père (vidéo)

NEW YORK - George A. Romero, dont le classique «Night of the Living Dead» («La Nuit des morts-vivants»), a transformé le cinéma d'horreur est décédé dimanche à l'âge de 77 ans.

Grâce à lui, les films de zombies sont devenus un phénomène social. Il a compté de nombreux imitateurs, de nombreux zélateurs.



Le réalisateur, qui était né à Toronto, souffrait d'un cancer au poumon, a indiqué sa famille dans un communiqué de presse publié par son impresario Chris Roe.

Il est mort en écoutant la musique du film The Quiet Man (L'Homme tranquille) de John Ford, un de ses films fétiches. Sa femme Suzanne Desrocher et sa fille Tina Romero étaient à ses côtés.



Night of the Living Dead a été le premier film réalisé par Romero. Il a tourné une quinzaine de films, dont Creepshow, Day of the Dead (Le Jour des morts-vivants) et The Dark Hill (La Part des ténèbres).

La bande annonce originale de Night of the Living Dead:

Selon le critique de cinéma, Roger Ebert, Day of the Dead est « l'un des meilleurs films d'horreur, et nécessairement l'un des plus effrayants ». Ce film est «horrible, écoeurant, dégoûtant, violent, brutal et épouvantable, mais il a été tourné de brillante façon ».



« C'est un film drôle, amusant et s'attaque sauvagement à la société de consommation américaine », a-t-il ajouté.



Romero a eu une liaison amour-haine avec le genre qu'il a grandement contribué à créer. Il a dit de la série The Walking Dead qu'elle n'était qu'un « opéra-savon ». Il dit regretter que des longs-métrages à grand budget comme World War Z rendent impossible le tournage d'oeuvres de zombies plus modestes. Il a souvent maintenu qu'il n'aurait jamais tourné un film d'horreur s'il n'avait pas pu y rattacher un message politique.



« On me dit que je suis prisonnier d'un genre, que je suis un réalisateur de films d'horreur. Attendez un instant, je suis capable de dire exactement ce que je pense, a déjà déclaré Romero à l'Associated Press. Je peux parler de ce qui se passe dans notre société, de le commenter, de l'illustrer. Je ne me sens pas piégé. C'est ma façon de m'exprimer. »



Le décès de Romero a suscité de nombreuses réactions. Pour l'écrivain Stephen King, il était son collaborateur favori: « Il n'y en aura pas d'autres comme toi », a-t-il écrit.



De son côté, le réalisteur Guillermo del Toro a déclaré que « cette perte est énorme ».