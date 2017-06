Le Festival de Cannes célèbre ses 70 ans en grande pompe

CANNES, France - Le Festival de Cannes a célébré mardi son 70e anniversaire avec une fête réunissant de nombreuses célébrités et une dizaine d'anciens lauréats de la Palme d'Or.

De grands noms du cinéma ont foulé le tapis rouge sur la Croisette, mardi soir, pour assister à une cérémonie. Plus tôt dans la journée, le festival a rassemblé plus de 100 participants actuels et passés de Cannes pour un « portrait de famille ».



Parmi les invités, on retrouvait Will Smith, Charlize Theron, Tilda Swinton, Nicole Kidman, Marion Cotillard et Jessica Chastain, de même que Guillermo del Toro, George Miller et Alejandro Iñárritu.



Les invités d'honneur étaient cependant les anciens gagnants de Palmes d'Or, dont plusieurs présentent un film encore cette année.



La cérémonie a ainsi accueilli Roman Polanski, David Lynch, Jane Campion, Ken Loach, Bernardo Bertolucci, Michael Haneke et bien d'autres. Ils étaient assis dans la première rangée pour la photo et ont été les derniers à marcher sur le tapis rouge mardi soir.



Isabelle Huppert a ouvert la cérémonie en chantant « Joyeux anniversaire » au festival. Elle a ensuite noté la faible représentation féminine parmi les gagnants de la Palme d'Or.



« Soixante-dix ans de Cannes, 76 Palmes d'Or et une seule est allée à une femme. Sans commentaire », a-t-elle lancé.



Jane Campion est la seule cinéaste féminine à avoir remporté le prestigieux prix.



Certaines célébrations ont été écourtées en raison de l'attaque survenue lundi à Manchester, au Royaume-Uni. Des feux d'artifice prévus en soirée ont notamment été annulés.