Le Cirque du Soleil annule des représentations de Luzia

SAN FRANCISCO - L'équipe du spectacle «Luzia» du Cirque du Soleil a annulé ses spectacles prévus jusqu'à vendredi à San Francisco et a embauché des psychologues pour conseiller son personnel à la suite de l'accident ayant tué un technicien québécois, plus tôt cette semaine.

Le spectacle, à l'horaire pour les huit prochaines semaines dans la ville américaine, devrait cependant reprendre éventuellement.



Le grand patron du Cirque, Daniel Lamarre, a précisé qu'Olivier Rochette, 42 ans, avait été tué mardi soir lorsqu'il a été atteint par la chute d'une nacelle télescopique pendant le montage du spectacle. Le Québécois, père de quatre enfants, était le fils de Gilles Ste-Croix, l'un des fondateurs du Cirque du Soleil.



Daniel Lamarre a indiqué que les représentations reprendraient lorsque les psychologues jugeront que les artistes et techniciens sont prêts.



La police et les enquêteurs de la division de la santé et sécurité au travail de la Californie enquêtent sur les causes de l'accident.