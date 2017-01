L'auteur de «L'exorciste» est mort (vidéo)

(98,5 FM) - William Peter Blatty, dont l'adaptation du roman «L'exorciste» a mené à l'un des plus célébres films d'horreur, est décédé, le jeudi 12 janvier, à l'âge de 89 ans.

C’est William Friedkin, qui a réalisé l’adaptation cinématographique du roman qui a annoncé, vendredi, le départ de son ami via Twitter.

William Peter Blatty, dear friend and brother who created The Exorcist passed away yesterday — William Friedkin (@WilliamFriedkin) January 13, 2017

Linda Blair, dans le rôle de la jeune femme possédée, n’avait que 14 ans quand le film a été réalisé, en 1973.

Dans cet autre tweet, on voit Blatty et Friedkin sur le plateau du film, il y a plus de 40 ans.

RIP William Peter Blatty (1928–2017), seen here with William Friedkin on the set of 'The Exorcist' (1973). pic.twitter.com/EbLDZCoHoh — Artyom Rilen (@artyomrilen) January 13, 2017

La bande-annonce renumérisée lors de la sortie du film en Blu-Ray: