«Il n'y a pas d'autres façons de traverser la vie qu'avec l'humour»

(98,5 FM) - Entre son spectacle solo, l'organisation du 375e anniversaire de Montréal et l'émission de télévision Dans l'oeil du dragon, Gilbert Rozon a pris le temps de s'arrêter dans les studios du 98,5 FM pour jaser un peu de ses occupations estivales.

Il va sans dire, Gilbert Rozon est un homme très occupé. Et cet été, le rythme s’accélère avec la tenue du Festival Juste pour rire qui en est à sa 35e édition, le Zoofest, le Mondial des jeux et OhMyFest!

En plus de son spectacle solo «Juste Gilbert», l’entrepreneur québécois a décidé de renouveler son expérience sur scène en animant un gala Juste pour rire, jeudi.

«C’est un gala comme j’ai toujours rêvé de le faire. Comme je ne trouvais pas d’animateur, je me suis autoproposé. Il n’y a pas eu beaucoup de contestation comme je suis souverain dans ma propre boîte. Mais les gens ont vraiment ri de moi en me traitant de fou. Je leur ai expliqué que j’allais m’entourer de gens meilleurs que moi pour que le gala soit bon», a-t-il raconté en entrevue avec Mathieu Beaumont.

Le gala de Gilbert Rozon compte 25 grands numéros de variétés en provenance du monde entier. Avis aux intéressés, il n’y aura pas entracte puisqu’il les déteste.

Alors que Mathieu Beaumont lui faisait remarquer qu’il semblait avoir pris goût à la scène, Gilbert Rozon lui a lancé du tac au tac que «la prochaine étape, c’est la radio. Comme je vois qu’il y a des postes qui se libèrent. J’aimerais bien le créneau de Dutrizac», a-t-il dit pouffant de rire.

Même si le Festival célèbre ses 35 ans, le PDG de 60 ans ne se lasse pas de l’humour québécois pour autant.

«Malgré le fait qu’on a un petit marché de huit millions, on est tout de même au confluent des États-Unis et de l’humour juif, cet humour très efficace et des British et de l’absurde. Et au confluent aussi de l’humour français qui est très bon aussi. Le Festival a créé une ouverture sur le monde. Donc, on a une variété d’humoristes québécois qui ont des styles différents. On a une profondeur en humour et pour moi, il n’y a pas d’autres façons de traverser la vie qu’avec l’humour.»

