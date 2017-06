Décès de la comédienne Nicole Leblanc

(Cogeco Nouvelles) - La comédienne Nicole Leblanc est décédée, hier soir, des suites d'une longue maladie. Elle était âgée de 75 ans.

Son rôle le plus marquant aura été celui de la veuve Rose-Anna Saint-Cyr dans la série télévisée Le Temps d'une paix.

Théâtre et télévision

Sa carrière s'est échelonnée sur cinq décennies autant au théâtre qu'à la télévision.

Nicole Leblanc a participé à la création des Belle-soeurs en 1968. Par la suite, elle joue dans plusieurs pièces dont Bonjour, là, bonjour, au Théâtre du Nouveau Monde en 1987 et À toi pour toujours, ta Marie-Lou, en 1984.

À la télévision, outre le Temps d'une paix, elle a notamment joué dans les téléromans Rue des Pignons, Cormoran, Quatre et demi et plus récemment Apparences.