(Cogeco Nouvelles) - Le comédien Benoit Girard est décédé, hier, à l'âge de 85 ans.

Il est bien connu pour ses nombreux rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma au cours des dernières décennies.

On l'a notamment vu dans les séries «Lance et compte», «Le retour», «Providence», «Vice caché» et «Les rescapés».