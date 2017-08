Coldplay: actif et intéractif à Montréal

(98,5 FM) - Les bracelets lumineux et interactifs remis par Coldplay ont été fortement appréciés des fans du groupe lors du premier de deux spectacles présentés au Centre Bell.

De retour après cinq ans d'absence, le groupe britannique présente ses deux prestations à guichets fermés.

Les bracelets lumineux sont maintenant la marque de commerce des concerts de Coldplay. Ils se sont tous illuminés en rouge en début de soirée et la magie a opéré immédiatement. Par la suite, c’est en jaune qu’on a poursuivi la soirée avec le hit Yellow.

Selon la chroniqueuse culturelle du 98,5 FM, Julie St-Pierre, c'est vraiment Chris Martin qui « fait le show ».

« Il a un charisme indéniable qui nous fait un peu oublier le reste du groupe, rarement vu pareil performer. Il a la capacité de nous envelopper, de nous placer dans une bulle et de nous mettre dans sa petite poche. Le public l’écoute au doigt et à l’œil, toujours impressionnant. Il a une façon unique de bouger et un très grand respect pour le public.»

Chris Martin s’est adressé à la foule en français à plusieurs reprises, tout sourire.

«Mon français est absolument merde. Je n’ai pas écouté à l’école. Je pensais à la musique plutôt qu’au français et ce fut une grave erreur.»