(98,5 FM) - Des vétérans tels Robert Charlebois et Claude Dubois, des valeurs sûres comme Patrice Michaud et Émily Bégin et des jeunes comme Philippe Brach et Charlotte Cardin seront au nombre des artistes qui participeront au grand spectacle de la Fête nationale à Montréal, le 23 juin.

Pour la première fois, le spectacle collectif présenté depuis quelques années sur la Place des festivals sera animé par Guillaume Lemay-Thivierge. Louis-José Houde a aminé les trois plus récentes éditions.

Alaclair Ensemble, Gardy Fury, La Bronze et Shauit seront aussi de la fête.

CKOI et Rythme FM diffuseront en direct l’événement à la radio, tandis que ICI Radio-Canada diffusera les célébrations à la télévision, le 24 juin à 20 heures.