Céline Dion rend hommage aux victimes de Manchester (vidéo)

(98,5 FM) - Avant d'entamer son spectacle à Las Vegas, mardi soir, Céline Dion a rendu hommage aux victimes du kamikaze qui s'est fait exploser à la fin d'un concert d'Ariana Grande à Manchester, au Royaume-Uni.

Afin de rendre hommage aux nombreuses victimes de l'attentat terroriste qui est survenu lundi soir au Manchester Arena, Céline Dion a fait une demande spéciale aux milliers de spectateurs venus l'acclamer mardi soir à Las Vegas.

«Allez tout le monde, levez-vous. Levez vos mains et joignez-les aux mains des gens à vos côtés. Tenons-nous debouts pour Manchester et montrons-leur que nous les aimons. Nous filmons ça et nous allons l'envoyer à travers l'océan à toutes ces belles âmes», a d'abord dit la Québécoise.

Au bout de quelques secondes de silence, elle a repris la parole pour dire aux gens dans la salle qu'ils étaient très beaux. La salle s'est alors mise à applaudir.

«Ils vont vous voir, ils vont ressentir votre amour. Merci beaucoup pour ce beau moment», a-t-elle conclu émue.