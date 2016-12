Carrie Fisher repose dans un état stable

(98,5 FM) - L'actrice Carrie Fisher reposait dans un état stable, vendredi soir, après avoir eu besoin d'assistance médicale dans l'avion qui la ramenait de Londres à Los Angeles.

Selon son frère Todd qui a parlé à Associated Press, sa soeur Carrie repose désormais dans un état stable après avoir quitté l'urgence d'un hôpital de Los Angeles. Il n'a toutefois pas voulu préciser ce qui lui est arrivé.

Celle qui s’est fait connaître sous les traits de la princesse Leia dans le film original de Star Wars en 1977, s'est sentie mal un quart d’heure avant que l’avion se pose en Californie. Selon le site TMZ, il s'agissait d'une crise cardiaque.

Fisher, âgée de 60 ans, revenait de Londres où elle faisait la promotion de son nouveau livre The Princess Diarist, qui est une visite en coulisses lors du tournage du film Star Wars, il y a quatre décennies.

L'actrice a repris son rôle-fétiche en 2015 dans le septième épisode de la saga de Star Wars, The Force Awakens.

Son collègue Mark Hamill, qui est son frère Luke Skywalker dans la saga des Stars Wars, a réagi sur Twitter.

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher