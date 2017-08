Prince, décédé à 57 ans

Après avoir été hospitalisé d'urgence la semaine dernière pour des complications dûes à la grippe, le roi incontesté de la pop s'est éteint.

Originaire de la scène musicale de Minneapolis, l'icône de la musique y a passé toute sa vie.

Son premier album, For You, paru en 1978, sera le premier d'un longue et prolifique série de LP, incluant 1999, Purple Rain, Around The World In A Day, Sign O The Times et Batman.

En 1984, avec la sortie de Purple Rain, il est consacré avec sa première position No. 1 au Billboard 200, et en conjoncture avec le film du même nom, gagnant de 2 Grammys, 1 Oscar et battant Michael Jackson et son album Thriller dans la catégorie Favorite Pop/Rock Album aux American Music Awards de 1985.

Il était aussi connu sous le nom de son symbole, en signe de protestation contre son étiquette de disques, Warner Bros.

Une légende.





Quelques Réactions du monde artistique :

And just like that...the world lost a lot of magic ?oe? Rest in peace Prince! Thanks for giving us so much... — KATY PERRY (@katyperry) April 21, 2016

Oh my god I can’t believe that Prince has died…he was a great great talent…RIP — Billy Idol (@BillyIdol) April 21, 2016

Today is the worst day ever. Prince R.I.P I am crying! — Boy George (@BoyGeorge) April 21, 2016

Im sooooo very sad right now... PRINCE can't die. — ICE T (@FINALLEVEL) April 21, 2016

This fucking sucks... Prince on repeat all day. Just like I did with Michael and Whitney ? — Demi Lovato (@ddlovato) April 21, 2016

Numb. Stunned. This can't be real. — Justin Timberlake (@jtimberlake) April 21, 2016