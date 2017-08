Pénélope McQuade répond à ses critiques

(98,5 FM) - Invitée à venir parler de son livre J'aime! à Puisqu'il faut se lever, Pénélope McQuade a également défendu ses positions touchant l'animation et le contenu des émissions télévisuelles avec l'animateur Paul Arcard.

L’animatrice a fait face à des critiques relativement à sa nouvelle émission Les échangistes qui a entrepris une première saison à l’antenne de la télévision publique ces dernières semaines.

Durant la fin de semaine, l’animatrice a fait un statut sur sa page Facebook qui fait état d’une certaine hypocrisie du milieu.

« Je suis extrêmement ouverte à la critique, a-t-elle révélée à Paul Arcand. Non seulement ça, j’adore les conversations qui font pas nécessairement mon affaire au départ. J’entretiens un dialogue sur les réseaux sociaux depuis des années avec les gens qui me rentrent dedans parce que je veux comprendre.

« Ce que je tolère moins, c’est de tout mettre dans le même bateau et de devenir le porte-étendard de la médiocrité télévisuelle. Radio-Canada a un mandat et des patrons pour penser à ce mandat et mener ce mandat de la meilleure façon présentement pour attirer des cotes d’écoute et des revenus publicitaires. »

« C’est sûr que nous sommes en début de saison et que nous allons nous ajuster, mais oubliez les émissions littéraires aux heures de grandes écoute. Cela dit, je comprends ce débat. »

Pénélope McQuade croit qu’une discussion élargie est essentielle sur ce que l’on propose à la télévision de nos jours. L’animatrice qui se décrit comme étant « fouineuse, curieuse, intense » estime que la télévision publique peut tout offrir.

Écoutez l’intégralité de l’entrevue pourtant sur le livre J’aime! et le débat touchant la télévision et l'animation.