Le légendaire Prince est mort

Le légendaire auteur-compositeur et interprète Prince est décédé jeudi à l'âge de 57 ans. Le corps de l'artiste a été retrouvé à sa résidence, en banlieue de Minneapolis. Les causes du décès sont encore inconnues.

Sa relationniste, Yvette Noel-Schure, a confirmé à l'Associated Press que la légende de la musique pop avait été retrouvée sans vie, chez lui à Chanhassen, jeudi. C'est le site web spécialisé TMZ qui avait annoncé le décès de celui né sous le nom de Prince Rogers Nelson.

Prince s’était rendu à l’hôpital le 15 avril, quand il a contraint le pilote de son jet privé à atterrir d’urgence dans l’état de l’Illinois. Mais il avait donné un spectacle le lendemain.

L'artiste américain était de passage à Montréal le mois dernier pour deux prestations solo au piano, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Amorcée dans les années 1970 avec le premier succès I Wanna Be Your Lover, la carrière de Prince explose dans les années 1980 avec les chansons 1999 et Little Red Corvette (1982), puis la parution en 1984 du film et du disque Purple Rain qui contient la chanson-titre, Let's Go Crazy et When Doves Cry.

Prince est considéré par plusieurs comme étant l'un des musiciens les plus créatifs de son époque, puisant dans différentes influences allant de James Brown aux Beatles en passant par Jimi Hendrix.

L'homme de 5 pieds 2 pouces semblait avoir la capacité de créer les sonorités les plus originales et irrésistibles, que ce soit en jouant de la guitare dans un style flamboyant rappelant Hendrix ou en lançant album après album de matériel sensationnellement original. Les albums Sign O' the Times, Graffiti Bridge et The Black Album comptent parmi ses albums remarqués.



L'artiste a toujours protégé férocement son indépendance, luttant contre sa compagnie de disques pour pouvoir contrôler son matériel et même son propre nom.

Prince a déjà écrit le mot « esclave » sur son visage pour protester contre le fait que son oeuvre ne lui appartenait pas et s'est publiquement opposé à son étiquette, Warner Bros, qu'il a quittée avant de revenir vers elle il y a quelques années.



« Ce qui arrive maintenant, c'est la position dans laquelle j'ai toujours voulu être, avait confié Prince à l'Associated Press en 2014. J'essayais juste d'y arriver. »



En 2004, Prince a été intronisé au Temple de la renommée du rock 'n' roll, qui l'a décrit comme un pionnier musical et social.



Jeudi, un petit groupe d'admirateurs s'est rapidement formé devant son studio, Paisley Park, où les disques d'or de Prince sont accrochés aux murs et où est exposée la motocyclette violette qu'il conduisait dans son film Purple Rain. L'édifice blanc entouré d'une clôture est situé à un peu plus de 30 kilomètres de Minneapolis.



Steven Scott, un admirateur âgé de 32 ans, a expliqué qu'il se trouvait à Paisley Park, samedi, pour une fête que donnait Prince à son studio. Il a décrit le chanteur comme « une personne magnifique » dont le message était que les gens devaient s'aimer les uns les autres.



« Il a rapproché des gens pour les bonnes raisons », a-t-il ajouté.

(Avec Associated Press, TMZ et La Presse canadienne)

