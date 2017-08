Dormir dans la maison du King!

La maison qu'Elvis possédait à Beverly Hills est disponible à la location.

Fans du King, venez séjourner dans la splendide demeure que votre idole habitait…si vous avez 20 000$ à dépenser.

En effet, chaque nuitée dans ce Graceland de Californie coûte au bas mot 4 000$ et vous devez absolument réserver pour au moins cinq jours.

La maison de quatre chambres à coucher et six salles de bain est située sur le bord d’un ravin. Elle comprend des fenêtres allant du plancher au plafond, des murs de verres, une piscine, un spa et le même portail qu’à l’époque où Elvis accueillait ses visiteurs dans les années 60.