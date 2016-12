Le livre «Le Code Québec»: sept traits identitaires selon Jean-Marc Léger

(98,5 FM) - Par l'entremise du livre «Le Code Québec», le cofondateur de la firme de sondage Léger, Jean-Marc Léger, a tenté de comprendre davantage les Québécois. L'ouvrage paraîtra lundi dans les librairies.

La majorité des Québécois sont issus d'une culture française, vivent dans une société anglaise avec un mode de vie américain. Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Qu'espérons-nous?

Voici des questions auxquelles a voulu répondre Jean-Marc Léger. Durant trois ans, il a tenté de décoder l’ADN des Québécois. Il a essayé de définir, en sept caractéristiques communes, ce qui définit la population du Québec. En fait, ce sont des traits identitaires.

On peut lire que le Québécois est détaché, heureux, consensuel, détaché, victime, fier, créatif et villageois. Dans ce livre de 192 pages, on y parle aussi de pauvreté, d’information, de sport et de religion.

Dans le processus de recherche, M. Léger a collaboré avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, et Pierre Duhamel, directeur général de la Fondation entrepreneurship et ancien rédacteurs en chef de plusieurs magazines (dont l'Actualité) et journaux spécialisés en économie et en affaires.

Le livre est publié aux Éditions de l’Homme.