La Banque d'Angleterre intervient pour relancer l'économie après le Brexit

LONDRES - La Banque d'Angleterre a dévoilé jeudi une série de mesures pour relancer l'économie du pays dans la foulée du vote référendaire du «Brexit».

La banque centrale a notamment abaissé son taux directeur pour la première fois depuis la crise financière, le réduisant de moitié à 0,25 pour cent.

Elle amplifie également son programme de rachat d'obligations pour injecter plus de 100 millions $ CAN en argent neuf dans l'économie, et elle rachètera 17,4 millions $ CAN en obligations de sociétés, les obligations que les compagnies émettent pour financer leurs activités.

La banque a laissé entendre que d'autres mesures pourraient être annoncées si les prévisions moroses qu'elle a compilées se concrétisent. Une nouvelle réduction du taux directeur à un niveau à peine supérieur à 0 pour cent est ainsi possible.

La banque anticipe maintenant une croissance de l'économie de seulement 0,8 pour cent l'an prochain, comparativement à 2,3 pour cent précédemment. La croissance pour 2018 a été abaissée à 1,8 pour cent, contre 2,3 pour cent auparavant.

Les mesures annoncées jeudi témoignent des inquiétudes de la banque centrale face à une économie qui a été frappée de plein fouet par la décision des Britanniques de claquer la porte de l'Union européenne.