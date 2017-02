À vos pelles maintenant!

(Cogeco Nouvelles) - Comme prévu, un peu moins de 25 centimètres de neige sont tombés sur la grande région de Montréal.

Les principaux axes routiers ont été déblayés au cours de la nuit.

C'est surtout sur les routes secondaires et dans les entrées de résidences que ça risque de causer des problèmes.



Prévoyez du temps pour déblayer vos voitures et dégager vos entrées.



Du côté de la police, on signale quelques sorties de route depuis la nuit dernière, mais aucun accident grave jusqu'à présent.

Plus de détails à venir...