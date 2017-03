Vol TS103: «Il aurait fallu mieux nous expliquer ce qu'on venait de vivre»

(98,5 FM) - Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, un avion d'Air Transat en provenance d'Orlando a eu des problèmes de pressurisation lors de sa descente vers l'aéroport Montréal-Trudeau.

Le vol TS103 qui effectuait la liaison Orlando-Montréal sur un Boeing 737 dans la nuit du 25 au 26 mars dernier avait à son bord 102 passagers. Alors qu’il s’apprêtait à amorcer sa descente vers l’aéroport Montréal-Trudeau, il a eu des problèmes de pressurisation.

«Les masques à oxygène sont tombés, pas nécessairement facilement. Il a fallu tirer dessus pour avoir accès à ces masques. Celui au-dessus de moi restait coincé. Il a fallu que je tire très fort dessus et il y a quelque chose qui a cassé. Quand je respirais dedans, il ne se gonflait pas contrairement à ce que je voyais autour de moi», a raconté Claudia Néron, passagère.

Madame Néron a confié à Paul Houde qu’elle n’a pas ressenti de mouvement anormal ou entendu de bruits bizarres lui permettant de croire que l’avion éprouvait des difficultés.

«Je n’ai vraiment pas vu de signes avant-coureurs. Sur le coup, je me suis demandé si c’était une erreur. Mais quand on voit le masque, on sait qu’on doit le mettre. Et il n’y avait pas d’annonce non plus. Quand il y a un problème, on s’attend à ce que quelqu’un prenne le micro pour dire quelque chose.»

Face à cette situation critique, le pilote a rapidement fait perdre de l’altitude à son avion, ce qui est prescrit lors d’un tel événement. Mais certains passagers peuvent encore ressentir les effets de cette brusque descente.

«On était à 32 000 pieds et on est descendu à 10 000 pieds, un niveau où on retrouve de l’oxygène à l’extérieur. On est passé d’une descente habituelle à (une vitesse de) 2000 pieds par minute qui est plus facile à endurer pour l’organisme à (une vitesse de) 6000 pieds par minute. Mon conjoint a encore les oreilles complètement bouchées depuis dimanche 1h30, heure à laquelle nous avons atterri. Il a saigné du nez après l’atterrissage. Il a peut-être un tympan perforé. Il va devoir consulter.»

Bien qu’elle soit satisfaite des manœuvres du pilote qui leur ont permis d’atterrir en toute sécurité, elle déplore que ce dernier n’ait pas pris le temps de leur expliquer ce qui s’était passé une fois l’appareil au sol.

«Tous les véhicules d’urgence nous attendaient sur la piste. C’est impressionnant. Ils nous ont dit qu’ils allaient entrer pour évaluer qui avait besoin d’aide. Ils sont entrés à l’avant de la cabine et l’agent de bord leur a dit qu’elle avait deux personnes qui étaient en état de panique. Mais en aucun moment les premiers répondants n’ont marché dans l’allée pour nous poser des questions. On nous a dit de sortir de l’appareil. Il a fallu que ce soit nous qui allions les voir parce que je suis enceinte et que mon conjoint saignait du nez. Je pense qu’il aurait fallu mieux expliquer ce qu’on venait de vivre et évaluer davantage de passagers parce qu’il y en avait qui était en choc.»