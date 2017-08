Violences à caractère sexuel dans les universités: Québec agit

(98,5 FM) - Québec a annoncé lundi qu'il investira une somme de 23M$ sur cinq ans pour contrer la violence sexuelle dans les campus universitaires et les collèges.

Moins d'un an après les agressions survenues dans une résidence étudiante de l'Université Laval, Québec a présenté lundi sa stratégie pour lutter contre les violences sexuelles sur les campus.

«C'est une journée importante pour les femmes et les hommes victimes de violence à caractère sexuel. Pour la première fois au Québec, une stratégie spécifique pour prévoir et contrer les violences à caractère sexuel est déposée et touche l'ensemble du Québec», a affirmé Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur.

Depuis les incidents de l'Université Laval, plusieurs établissements se sont déjà dotés de politiques pour gérer la violence sexuelle sur leur campus.

La Stratégie d'intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur est articulée autour de six axes d'intervention: la prévention, le traitement des plaintes, l'accompagnement des victimes, la sécurité des lieux et des personnes, l'encadrement et la concertation.

(Avec PC)