(Cogeco Nouvelles) Une tempête de neige va s'abattre sur le Québec aujourd'hui et vendredi.

La ville de Québec et les secteurs plus à l'Est, comme la Gaspésie et la Côte-Nord, seront les plus touchés, avec des accumulations allant de 25 à 60 cm.



Le météorologue d'Environnement Canada, Robert Michaud, a ajouté que de forts vents se mettront aussi de la partie.

Entre 10 et 15 cm de neige devraient tomber à Montréal et dans les régions plus à l'ouest.