Une suspecte d'un quadruple homicide pourrait se cacher au Québec

CALGARY - La police de Calgary affirme qu'une femme recherchée relativement à un quadruple homicide plus tôt ce mois-ci pourrait se cacher en Ontario ou au Québec.

Yu Chieh Liao, qui se fait appeler Diana Liao, est considérée une personne d'intérêt dans des homicides décrits par la police comme brutaux et cruels.



La police a indiqué que Mme Liao fait l'objet d'un mandat de recherche à l'échelle du Canada pour fraude.



Selon la description policière, il s'agit d'une femme asiatique âgée de 24 ans, avec des cheveux foncés et des yeux bruns, qui mesure cinq pieds et cinq pouces et pèse 160 livres.



Glynnis Fox, sa soeur ainée Tiffany Ear et Cody Pfeiffer ont été trouvés morts dans un véhicule incendié sur un chantier de construction dans le nord-ouest de Calgary le 10 juillet.



Hanock Afowerk, propriétaire de la voiture incendiée et celui qui aurait été la personne visée par le crime selon la police, a été trouvé mort dans un secteur rural à l'ouest de Calgary deux jours plus tard.



Hanock Afowerk et Diana Liao se connaissaient.



La police a indiqué que l'homme qui avait été vu avec Mme Liao après les homicides dans le secteur de Moose Jaw, en Saskatchewan, a été identifié.



Tewodros Mutugeta Kebede, qui est âgé de 25 ans, a été arrêté à Toronto pour des infractions non reliées à ces événements la semaine dernière.



La police avait déjà indiqué que Mme Liao entretenait des liens à Calgary, Vancouver, Toronto, Regina et Moose Jaw.