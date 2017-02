Une publicité controversée d'une résidence de personnes âgées

(98,5 FM) - Le propriétaire d'une résidence pour personnes âgées de Trois-Pistoles ne s'attendait pas à ce qu'une petite publicité placée dans un journal fasse le tour de la province.

À la recherche d'un nombre élevé nouveaux pensionnaires, le propriétaire croyait bien faire.

«Suite à de nombreux décès, nous avons plusieurs chambres de disponibles à très bon prix avec services», peut-on lire dans un encadré

Un peu plus bas, la résidence Villa des Basques présente ses condoléances aux personnes qui ont rendu l'âme.

Les réactions ont été nombreuses et certaines personnes ont accusé le gestionnaire d'être insensible.

«Je ne m'en réjouis pas pantoute, a indiqué Daniel Lessard au micro de Benoit Dutrizac. On s'attache à ces personnes-là. Les gens l'ont pris du mauvais côté. Treize décès, c'est 13 chambres à louer, ce n'est pas drôle. Ça fait un trou dans le budget et ça cause de l'incertitude pour les personnes qui sont là. C'est la première année que je vois autant de décès en si peu de temps.»