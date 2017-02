Une exhibitionniste expulsée d'un Boston Pizza de Gatineau

Le reportage de Karol-Ann Scott

(Cogeco Nouvelles) - Un restaurant de la chaîne Boston Pizza de Gatineau a été le théâtre d'un incident de nature sexuelle il y a quelques jours.

Une femme s'est présentée à la succursale du secteur Le Plateau le 8 février dernier vers 23 heures. Elle est montée sur une table et a commencé à se dévêtir avant de se retrouver complètement nue. La police de Gatineau a dû intervenir et lui a remis un constat d'infraction.

Deux jours plus tard, vers l'heure du souper cette fois, la même femme est revenue et a commencé à se déshabiller dans la salle familiale alors que plusieurs enfants étaient sur place.

«Elle a ouvert son portable, elle a installé un trépied, elle est grimpée sur la table et elle a commencé à se déhancher. Elle n'avait plus de jupe et elle faisait un striptease. Les enfants la voyaient», a expliqué un témoin de la scène.

La femme a été expulsée, mais elle a récidivé quelques minutes plus tard dans un restaurant McDonald's situé tout près

«Trois incidents sont survenus en l'espace de quarante-huit heures et on fait des démarches en santé mentale», a confirmé le porte-parole du Service de police de Gatineau, Jean-Paul Lemay

Rappelons qu’en février 2015, le même restaurant Boston Pizza a dû composer avec une autre affaire à caractère sexuel, impliquant des joueurs des Olympiques de Gatineau.

Six hockeyeurs se seraient livrés à des gestes indécents avec une femme fortement intoxiquée dans les toilettes du restaurant.

Aucune accusation n’avait finalement été déposée.