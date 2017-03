«Une claque en plein visage des profs»

(98,5 FM) - Le gouvernement Couillard a accordé cinq millions de dollars à l'architecte Pierre Thibault, au triathlète Pierre Lavoie et au chef Ricardo Larrivée afin qu'ils réfléchissent à l'école du futur.

Passée sous le radar lors du dépôt du budget Leitao, une somme de cinq millions de dollars a été accordée à l'architecte Pierre Thibeault, au chef Ricardo Larivée et à Pierre Lavoie pour réinventer l'école de demain.

Le projet Lab-école vise à doter le Québec des plus belles écoles du monde.

Selon la Presse, les trois hommes ont eux-même soumis le projet au gouvernement et ne seront pas rétribués.

L'argent servira plutôt à défrayer les coûts d'un bureau de travail et des déplacements pour aller voir ce qui se fait de mieux ailleurs.

Le gouvernement, qui souhaitait garder cette annonce pour plus tard, espère recevoir un rapport d'ici un an.

Des enseignants fâchés

«J'ai beaucoup de respect pour ces trois personnalités publiques, mais ce que les enseignants ont compris, c'est que pour le ministre (de l'éducation), l'opinion des enseignantes et enseignants, ça ne vaut pas celui des vedettes. Pour nous ce matin, ça équivalait à une claque en plein visage. Je ne vous cacherai pas que nous sommes hors de nous. Nous sommes irrités de cette annonce quand dans les milieux, on manque d'argent et que les besoins sont très criants. Est-ce que pour les domaines économiques et de la santé, on va chercher des vedette pour repenser ces secteurs-là? Non... Mais pour l'éducation, ces voix vont avoir plus de poids que celles des enseignantes et enseignants qui travaillent au quotidien dans les écoles à travers le Québec», a indiqué Sylvie Théberge, première vice-présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement.

Pour imaginer l'école de l'avenir, Madame Théberge tient à signifier au ministre de l'éducation Sébastien Proulx que ses enseignantes et enseignants ont plein d'idées à lui suggérer.