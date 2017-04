Une agression sexuelle en direct sur Facebook à Chicago

CHICAGO - Un garçon de 14 ans a été arrêté relativement à une agression sexuelle contre une fille de 15 ans de Chicago qui a été diffusée en direct sur Facebook, et qui a été vue par environ 40 personnes n'ayant fait aucun signalement aux autorités, a dit laissé savoir la police..

Le porte-parole de la police de Chicago Anthony Guglielmi a affirmé que d'autres arrestations étaient à prévoir, alors que l'enquête se poursuit. La police a affirmé que l'attaque avait impliqué cinq ou six personnes de sexe masculin, et que le garçon est l'un « des contrevenants dans la vidéo ».



M. Guglielmi a indiqué que le suspect adolescent faisait face à des accusations d'agression sexuelle grave, de fabrication de pornographie juvénile et de diffusion de pornographie juvénile.



Le porte-parole a affirmé que la police n'était pas au fait des gestes posés à la mi-mars avant que la mère de la fille n'interpelle le surintendant Eddie Johnson à l'extérieur du poste de police pour lui montrer la vidéo. M. Johnson s'est indigné du contenu de la vidéo et du fait qu'il y a eu environ «4 0 spectateurs en direct et que personne n'avait songé à appeler les autorités », a dit M. Guglielmi.



La mère de la fille a affirmé à l'Associated Press le mois dernier que sa fille avait reçu des menaces en ligne à la suite de l'agression, et que des enfants du quartier sonnaient à la porte à la recherche de l'adolescente. Le «Chicago Sun-Times» a indiqué par la suite que la famille avait été réinstallée ailleurs.