Un véhicule fait des tonneaux sur l'autoroute 20

MONTRÉAL - Les policiers de Montréal recherchent le conducteur d'une voiture qui a effectué des tonneaux sur l'autoroute 20, à Dorval, avant de prendre en flammes et terminer sa course près de la voie ferrée, lundi en fin d'après-midi.

L'automobiliste circulait à haute vitesse sur le boulevard Neptune.



Peu avant 17h30, il est d'abord entré en collision avec un véhicule près du boulevard Neptune et de l'avenue Cardinal.



Il aurait ensuite traversé à haute vitesse le chemin Herron et l'autoroute 20 de façon transversale sans s'arrêter, a expliqué le porte-parole du SPVM, Manuel Couture.



L'automobiliste a pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Aucun blessé n'a été constaté et aucune autre voiture n'a été endommagée.



Les enquêteurs sont sur place pour tenter de comprendre les événements.