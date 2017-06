Un projet de loi ciblant les écoles religieuses illégales et les sans papiers

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx

(98,5 FM) - Le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx a déposé vendredi à l'Assemblée nationale du Québec le projet de loi 144 qui cible les écoles illégales, pour la plupart à vocation religieuse.

Matthieu Boivin correspondant de Cogeco Nouvelles à l’Assemblée nationale a fait le point avec Paul Houde à l’émission Le Québec maintenant.

«Il y a beaucoup de secrets qui entoure l’enseignement qui est dispensé dans ces établissements illégaux, at-il expliqué. Il y a eu beaucoup de reportages là-dessus, notamment, mais pas exclusivement, sur des écoles de confessions juives. Il n’y avait pas de possibilité pour le gouvernement de savoir exactement ce qui se passe dans ces établissements.»

Le projet de loi 144 propose de donner un pouvoir à des inspecteurs pour qu’ils puissent s’y présenter et d’obliger qu’on leur ouvre la porte.

«On ne pouvait pas agir à l’égard des établissements illégaux, affirme le ministre de l’Éducation dans un extrait sonore. La collaboration est possible avec plusieurs groupes, mais il y aura toujours des groupes qu’on ne connaît pas et qui du jour au lendemain, pour des raisons loin de nos valeurs, vont vouloir retirer leurs enfants littéralement du monde.»

Par ailleurs, le projet de loi permettra d’utiliser les données de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

«Comme ces enfants-là ne sont pas dans le réseau public régulier, on ne sait souvent même pas qu’ils existent, précise Matthieu Boivin de Cogeco Nouvelles.»

Comme tous les citoyens doivent un jour ou l’autre aller s’inscrire pour recevoir une carte de la RAMQ, le gouvernement sera en mesure de connaître l’existence de ces enfants et connaître la manière dont ils sont scolarisés.

Le gouvernement se donne aussi le droit par cette loi d’encadrer ceux qui choisissent l’enseignement à la maison, pour s’assurer que le cursus scolaire québécois est respecté.

«Si on décide d’enseigner à notre enfant à la maison, la commission scolaire aura le droit de vérifier les apprentissages de l’enfant, raconte Boivin. Le parent ne pourra pas dire non, non je m’en charge, je n’ai pas besoin de vous.»

Les autorités scolaires pourront dorénavant s’assurer que l’enfant obtient ce qui est équivalent à ce qu’il obtiendrait dans le réseau public. C’est aussi l’objectif pour les écoles illégales à vocation religieuse.

Une autre mesure du projet de loi 144 vise les enfants sans papiers, ces enfants de réfugiés qui sont entrés au pays illégalement en contournant les postes-frontière.

«Ça leur coûte une fortune pour se scolariser parce qu’ils sont considérés comme des étrangers, explique-t-il. Le plus souvent ce sont des gens qui n’ont pas de sous. Le projet de loi fera en sorte que l’éducation sera gratuite pour ces enfants sans-papiers.»